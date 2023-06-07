Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Zoran Terzić ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlarken CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Vakıfbank'a elenerek final şansını kaybetmişti.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Zoran Terzic’e Teşekkürlerimizle

2018-19 sezonundan itibaren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Zoran Terzić ile yollarımız ayrılmıştır.

Beş sezondur Takımımızı çalıştıran,

Sarı Melekler ile birlikte 2022-23 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzić’e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Haberin Devamı

YENİ ADRES RUSYA

56 yaşındaki başantrenörün yeni durağı ise Rusya oldu. Rus ekibi Dinamo-Ak Bars, takımın Terzic'e emanet edildiğini duyurdu.

Zoran Terzic, Fenerbahçe ile 1'er kez Sultanlar Ligi ve Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.