×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Voleybol#Zoran Terzic
Son Dakika: Fenerbahçede ayrılık resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 13:13

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Zoran Terzić ile yollarını ayırdı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Zoran Terzić ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlarken CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Vakıfbank'a elenerek final şansını kaybetmişti.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Zoran Terzic’e Teşekkürlerimizle

2018-19 sezonundan itibaren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Zoran Terzić ile yollarımız ayrılmıştır.

Beş sezondur Takımımızı çalıştıran,

Sarı Melekler ile birlikte 2022-23 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzić’e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Haberin Devamı

YENİ ADRES RUSYA

56 yaşındaki başantrenörün yeni durağı ise Rusya oldu. Rus ekibi Dinamo-Ak Bars, takımın Terzic'e emanet edildiğini duyurdu.

Zoran Terzic, Fenerbahçe ile 1'er kez Sultanlar Ligi ve Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Voleybol#Zoran Terzic

BAKMADAN GEÇME!

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak