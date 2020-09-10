Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Miha Zajc, Genoa'ya kiralandı...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Çizme temsilcisi, Sloven futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Miha Zajc, Genoa'da 30 maçta oynaması durumunda 3.5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

ACUN ILICALI İSTEMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Miha Zajc'ı transfer etmek istediği ve sarı lacivertli kulübe resmi teklif yapıldığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kariyerinde çıktığı 27 resmi maça 4 gol ve 1 asist sığdırmıştı.