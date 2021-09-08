Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Caulker'ın yeni takımı resmen...

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun başında kadrosuna kattığı ancak daha sonra gözden çıkardığı İngiliz stoper Steven Caulker Gaziantep FK'ya transfer oldu. Caulker ile Kayserispor da görüşüyordu ancak başkan Berna Gözbaşı, oyuncunun talepleri sebebiyle transferden vazgeçtiklerini söyledi.

Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal; "Steven Caulker ile anlaştık. Caulker'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyeceğiz." sözleriyle transferi açıkladı.

Erol Bulut devreye girdi

Kayserispor ile de görüşen İngiliz stoper tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti. Bulut, Alanyaspor'un başındayken de Caulker ile çalışmıştı.

Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi Vitor Pereira öncesi kadrosuna katmış ancak Portekizli teknik adam geldikten sonra Caulker'ı kadro dışı bırakmıştı.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...