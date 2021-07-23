Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler ilk antrenmanında tam not aldı!

Süper Lig'in 2021-22 sezonu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya U-19'dan takviye geldi.

U-19 Gelişim Ligi'nde Başakşehir'le oynanan karşılaşmada 2 gol 1 asistlik başarısı ile göz dolduran Arda Güler, performansıyla Pereira'nın dikkatini çekti.

Kontratlı 39 futbolcusu bulunan ve sayıda önemli azalmaya gitmek isteyen sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar 9 futbolcu takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürmeye başladı. Topuk Yaylası ve Samandıra kamplarında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekini takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını isteyen Pereira, Arda Güleri A takım kampına dahil etti.

Gelecek adına umut vadeden 16 yaşındaki genç futbolcu, başarısıyla teknik ekipten tam not aldı.