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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk'la yollar ayrıldı!
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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk'la yollar ayrıldı!

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Son dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk'la yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Kulübü, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bugün itibarıyla takıma veda etti. 

30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Potuk'un, yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Son dakika | Fenerbahçede Alper Potukla yollar ayrıldı

Sarı lacivertli kulüp, bugüne kadarki emekleri için milli futbolcuya teşekkürlerini iletti ve kariyerinde başarılar diledi.

Son dakika | Fenerbahçede Alper Potukla yollar ayrıldı

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