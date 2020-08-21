Son dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk'la yollar ayrıldı!

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bugün itibarıyla takıma veda etti.

30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Potuk'un, yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı lacivertli kulüp, bugüne kadarki emekleri için milli futbolcuya teşekkürlerini iletti ve kariyerinde başarılar diledi.

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