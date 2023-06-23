Son Dakika: Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri yükseliyor! İlk transferi ve yardımcıları belli oldu iddiası...

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Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, iki isim üzerinde düşünüyor. Sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ve Abdullah Avcı isimleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanması halinde yardımcıları da belli oldu. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'deki yardımcıları Egemen Korkmaz ve Selçuk Şahin olacak.

İLK TRANSFERİ EDIN VISCA

Öte yandan Bosna basını, Fenerbahçe'de teknik direktörlüğü için adı geçen isimler arasında yer alan Abdullah Avcı’nın bizzat Edin Dzeko ile telefonda görüştüğünü yazdı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının takıma Edin Visca’yı da getireceği belirtildi.