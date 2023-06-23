×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri yükseliyor! İlk transferi ve yardımcıları belli oldu iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Abdullah Avcı#Edin Dzeko
Son Dakika: Fenerbahçede Abdullah Avcı sesleri yükseliyor İlk transferi ve yardımcıları belli oldu iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:56

Fenerbahçe'nin en güçlü teknik direktör adaylarından olan Abdullah Avcı'nın ilk transferinin ve yardımcılarının belli olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, iki isim üzerinde düşünüyor. Sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ve Abdullah Avcı isimleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanması halinde yardımcıları da belli oldu. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'deki yardımcıları Egemen Korkmaz ve Selçuk Şahin olacak.

İLK TRANSFERİ EDIN VISCA

Öte yandan Bosna basını, Fenerbahçe'de teknik direktörlüğü için adı geçen isimler arasında yer alan Abdullah Avcı’nın bizzat Edin Dzeko ile telefonda görüştüğünü yazdı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının takıma Edin Visca’yı da getireceği belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Abdullah Avcı#Edin Dzeko

BAKMADAN GEÇME!

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA
Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor! Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor'

#Sağlık
7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu