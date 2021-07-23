Son Dakika: Fenerbahçe'de 4 isim kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in kadro dışı bırakıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli ekipte ayrıca 16 yaşındaki Arda Güler, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında takıma katıldı.

GÖZDEN ÇIKARILAN İSİM 9 OLDU

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe’de iddialı bir kadro kurmak için kollar sıvandı, 4 oyuncuyla daha yol ayrımına gelindi.

Süper Lig’in 2021-22 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz’da Dereağzı Tesisleri’nde başladığı çalışmalarına 5 Temmuz’dan itibaren Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam etti. 11 günlük Topuk Yaylası kampının ardından yurt dışı hedefleyen ancak pandemi koşulları sebebiyle hazırlıklarını Samandıra’da sürdüren sarı-lacivertlilerde kadro planlamasında da sona gelindi. Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları eşliğinde analizlerini yapıyor. Yapılan çalışmalarda oyuncularıyla yakından ilgilenen Pereira, takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Topuk Yaylası kampında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam’ı İstanbul’a gönderen Pereira, bu sayede kamp kadrosundaki şişkinliği de indirmişti. Teknik ekipçe yapılan gözlemler ve analizler sonucunda bugün 4 ismin daha takımdan ayrılmasına karar verildi. Pereira; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin’i ise takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını istedi. Takımdan ayrılması planlanan oyuncu sayısı toplamda 9’a çıkarken, yeni sezonun kadro planlaması da son şeklini almaya başladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.



Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.



Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü