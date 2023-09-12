Son Dakika: Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! İsmail Kartal biletlerini kesti ancak...

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Birçok yıldız transfer imza atan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, gelen isimler ve yaşanan ayrılıkların ardından 4 ismin daha üstünü çizdi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor. Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.

29 yaşındaki Luan Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı. Nazım Sangare ise bu sezon hiçbir maçta süre alamadı. 23 yaşındaki genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon 1 maçta 10 dakika oynadı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin ise çıktığı 2 karşılaşmada 67 dakika süre aldı.

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