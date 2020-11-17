Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa'yı transfer etti! Eski NBA oyuncusu...

Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa'yı kadrosuna kattı. Adriyatik Ligi ve Kızılyıldız’da sportif direktörlük yapan Cabarkapa, Fenerbahçe’de scouting konusunda Maurizio Gherardini’nin yardımcısı olmaya hazırlanıyor.

Sırp basınının haberine göre Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa ile her konuda anlaştı ve kısa bir süre içinde resmi açıklama yapılacak.

Zarko Cabarkapa, basketbolculuk kariyerinde NBA'de Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda da forma giymişti.

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