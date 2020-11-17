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Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa'yı transfer etti! Eski NBA oyuncusu...

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Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa'yı transfer etti! Eski NBA oyuncusu...
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Eski NBA oyuncusu Zarko Cabarkapa'nın Fenerbahçe'ye scouting olarak transfer edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa'yı kadrosuna kattı. Adriyatik Ligi ve Kızılyıldız’da sportif direktörlük yapan Cabarkapa, Fenerbahçe’de scouting konusunda Maurizio Gherardini’nin yardımcısı olmaya hazırlanıyor.

Sırp basınının haberine göre Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa ile her konuda anlaştı ve kısa bir süre içinde resmi açıklama yapılacak.

Zarko Cabarkapa, basketbolculuk kariyerinde NBA'de Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda da forma giymişti.

Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapayı transfer etti Eski NBA oyuncusu...

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