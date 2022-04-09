Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi heyecanı... Bir üye fenalık geçirdi

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Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulundu. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçti. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.



Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

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EROL BİLECİK: KAZANAN FENERBAHÇEMİZ OLACAK



Olağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ



Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

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BİR ÜYE FENALIK GEÇİRDİ

Dört aday konuşmalarını tamamladıktan sonra yüksek divan kurulunun bir üyesi fenalık geçirdi. Salonda kısa süreli oluşan panik havası sonrasında fenalık geçiren üye, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İLK OLARAK UĞUR DÜNDAR KONUŞTU

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar, Vefa Küçük’ün büyük makamı sözcüklerle kirlettiğini ve soyadı gibi küçüldüğünü söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurulda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar bir konuşma gerçekleştirdi. Fenerbahçeli olarak çok mutlu olduğunu söyleyen Dündar, “Bu mutluluğumun, yarın akşam oynanacak derbi maçı sonunda da devam etmesini ve futbol takımımızın Galatasaray karşısında başarılı olmasını diliyorum. Ayrıca Kadınlar Eurolig Final Four’da finale yükselerek bizleri gururlandıran Pota’nın Kraliçeleri’ne başarılar diliyorum, bu kez kupayı alacağımıza yürekten inanıyorum! İnşallah Fenerbahçe’ye uğurlu geleceğiz” dedi.

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Diğer başkan adayları Nail Kır ve Sait Yılmaz’a teşekkür eden Uğur Dündar, “Tabi adaylığımızdan memnun olanlar kadar, manevi değeri büyük bu göreve talip olmamızdan yüksek derecelerde rahatsızlık duyan, Fenerbahçe’nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın: ‘Korkuyor’, ‘Karşıma çıkamaz’, ‘Rövanş’, ‘Hesaplaşma’, ‘Sattı’, ‘Proje’, ‘Kan Davası’, ‘Darbe’, ‘İhanet’ Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar’a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor! Ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor” diye konuştu.Birinin adayı olmadığını ifade eden Uğur Dündar, “160 yılla yargılanırken, “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” diyebilen, o zorlu sürecin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadığım efsanevi Başkanımız Aziz Yıldırım’ın, Adalet’e Birlikte Fener Yaktığımız, düzenlediği yürüyüşle, imza kampanyalarıyla, diplomasi trafiğiyle sürece büyük katkılar sunan Değerli Başkanımız Ali Koç’un, eski başkanlarımız Tahsin Kaya’nın, Ali Şen’in, Merhum Faruk Ilgaz’ın, Merhum Emin Cankurtaran’ın adayıyım. Ben, ilgisiyle, desteğiyle beni seçim sürecinde yalnız bırakmayan, değişime inanan tüm Fenerbahçelilerin adayıyım” şeklinde konuştu.

VEFA KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük, diğer başkan adayı Uğur Dündar için, “Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor” dedi.



Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Vefa Küçük, genel kurula seslendi. Ne yaptıklarını izah etmek için burada olduğunu belirten Küçük, “Bana ismen zikrederek sataşana onun seviyesine inerek değil, kendi seviyem ve karakter cevabı en son cevap vereceğim. Ben sizlerin oyuyla 2014 yılından beri 8 sene süre zarfında 2 başkanla çalıştım. Önceki başkanımızın listesinde yer alan Mithat Gün’e sevgi ve saygılarımı sunarak onun şahitliğine sığınıyorum. Aziz başkanla çok uyumlu, ona faydalı önünü açan faaliyetlerini destekledim. Zaman zaman fikir birliği, bazen ayrılıklar oluştu. Fikir birliği ve ayrılığı Fenerbahçe’ye daha iyi değer kazandırmak için olan bir mütalaadır. Ali Koç ile 4 seneden bu yana gayet uyumlu bir şekilde çalıştım. İnşallah 2 sene sonra da kendisiyle çalışmak nasip olur” dedi.

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Fenerbahçe’ye 1990 yılında geldiğini ve 32 yıllık üye olduğunu söyleyen Küçük, “Yönetim kurullarında bulundum, Fenerbahçe’ye buradaki binayı yaptırdım hediye ettim, şuradaki havuzu yaptım kulübe armağan ettim. Sizler ne yaptınız ki bana hesap soruyorsunuz. Ben Fenerbahçe’ye bunları yaptım. Her şeyi inkar edebilirsiniz eserlerim ortada duruyor bunu kimse inkar edemez. Ben 2014 yılından beri yaptığım divan kurulu başkanlığımın yanı sıra 6 sene Futbol A.Ş.’de bağımsız üye oldum. Kimsenin adamı olmadım, geçmişte de olmadım, gelecekte de olmuyorum. Fenerbahçe’ye 1 dakika dahi zaman ayırmamış, devamsızlıktan sınıfta kalmış 20 senedir buralarda gözükmemiş, sorumluluğun altına elini uzatmamış kişi gelmiş beni suçluyor. Benim bir yanlışım varsa kabul ediyorum. 4 sene Aziz Yıldırım ile 4 sene Ali Koç ile çalışırken onlarla olan mesaimi kimseyle bölüşmedim. Bunları böyle yapsaydım daha iyi miydi? Diğer kulüplerde örnekleri var. İkiye bölünmüşler. Ben bu ikiye bölünmüşlüğü önlemek için gayret ettim” ifadelerini kullandı.

SAİT YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, “Yüksek Divan Kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır” diye konuştu.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimli yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sait Yılmaz, Fenerbahçe sevdası için bir araya geldiklerini söyleyerek, “Biz değişime hazır olun derken Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan projeleri tespit ettik ve hazırladık. İlk günden beri ortaya koyduğumuz, ayağı yere basan projelerimizin diğer adaylarca da dillendirildiğini görmekteyiz. Fenerbahçe bizden ne bekliyor bunu iyi anlamak lazım. Yüksek Divan Kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır. Yüksek Divan Kurulu daha aktif hale gelmelidir. Sadece divan toplantı günleri değil, her gün ulaşılır divan kurulu olmalıdır. Bundan böyle asla yalnız olmayacaksınız” dedi.

NAİL KIR'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nail Kır, seçim süreciyle ilgili, “Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı” diye konuştu.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen seçimli yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nail Kır, genel kurulda bir konuşma yaptı. Tarafsız ve bağımsız bir Yüksek Divan Kurulu için başkan adayı olduğunu söyleyen Kır, “Kimseden icazet almadım, kendim ortaya çıktım. 1 senedir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimizle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim ertelendi. Kulübümüz zarar görmesin diye sustuk. Yaptığımız seçim protokolünde yönetimin adaylara eşit uzaklıkta duracağına imza altına almıştık. 14 Mart günü FB TV’de konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı” dedi.