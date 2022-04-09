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Fenerbahçe derbiyi savunmacılarla kazanacak

#Fenerbahçe#Galatasaray#Futbol
Fenerbahçe derbiyi savunmacılarla kazanacak
Süleyman Arat

F.Bahçe’de, G.Saray maçı öncesi defans oyuncularının form grafikleri dikkat çekiyor. Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde sadece 6 gol gören sarı lacivertlilerin bu başarısında, kaleci Altay Bayındır’ın yanı sıra defansta görev yapan Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel ve Filip Novak’ın performansları büyük rol oynadı

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Süper Lig’in son 7 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Fenerbahçe’nin bu performansında savunmadaki başarı önemli rol oynuyor. Sarı lacivertli takım söz konusu 7 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol (maç başı ortalama 0.85) görürken, rakiplerine 18 gol (ortalama 2.57) attı.

KİM, HER ZAMAN AYNI 

Yenilen gol sayısının bu denli düşük olmasında kaleci Altay Bayındır’ın yüksek kurtarış yüzdesinin yanı sıra defans oyuncularının uyumu ve üstün formu da önemli rol oynuyor. Savunmanın göbeğindeki Kim Min-Jae, yanındakiler zaman zaman değişse de istikrarını koruyor. Güney Koreli oyuncu derbi maçta yanında görev yapacak Serdar Aziz’le birlikte Galatasaray’ın en önemli hücum silahı olan Bafetimbi Gomis’i marke edecek.

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OSAYİ VE NOVAK ÇOK FORMDA 

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Fenerbahçe’ye kanat oyuncusu olarak gelmesine karşın ağırlıklı olarak sağ bek oynayan Osayi-Samuel de müthiş bir grafik yakalamış durumda. Fırsat buldukça hücuma da çıkıp takım arkadaşlarına pozisyon hazınlayan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray maçında teknik direktör İsmail Kartal’ın en büyük güvencelerinden biri olacak. Uzun süren sakatlığının etkilerini tamamen atlatan tecrübeli sol bek Filip Novak’ın form tutmuş olması da Kartal’ın elini rahatlatan olumlu gelişmelerden biri. 

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Futbol

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