Son Dakika: Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor faturasını VAR'daki Mete Kalkavan'a kesti!

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Fenerbahçe ’de 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken, sarı-lacivertli yönetim de sıcağı sıcağına karşılaşmayı kendi arasında değerlendirdi. Hakem Zorbay Küçük’ün 18. dakikada İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart göstermesi sonrasında yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan takımın mücadelesi ve istekli tutumu hem Başkan Ali Koç hem de yönetimden tam not aldı. Tıpkı Trabzon’daki ilk maçta olduğu gibi hakem kararlarının öne çıkması ve Fenerbahçe’nin iyi oynarken eksik kalmasında hakem hatası olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın analizini yaptı.

Fanatik'in haberine göre; Kadıköy’deki maçı arkadaşlarıyla birlikte değerlendiren Başkan Ali Koç’un iki maçta yaşanan olayların benzerliğine dikkat çektiği, nerdeyse kırmızı kart dakikalarının bile aynı olmasına vurgu yaptığı öğrenildi. İlk maçta Ali Şansalan’ın, önceki gün mücadelede de Zorbay Küçük’ün sahaya damga vurmasının normal kabul edilemeyeceği bildirildi. Tesir altında kaldı Ancak Kadıköy’de oynanan önceki günkü maçta asıl farkın, Video Asistan Hakem (VAR) Mete Kalkavan olduğu kaydedildi. Kalkavan’ın Küçük’ün devam ettirdiği Siopis-İrfan Can pozisyonunda neden devreye girdiğinin anlaşılamadığı ve yanlış bulunduğu dile getirildi.

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Ali Koç ile yöneticilerin, Mete Kalkavan’ın orta hakemken yönettiği 27 Aralık 2021’deki Konyaspor- Beşiktaş ve 28 Şubat 2022’deki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarında bire bir aynı pozisyonlarda kırmızı kart çıkarmadığı hatta VAR’dan uyarı bile almadığı anımsatıldı. Kalkavan’ın VAR’dan uyarısının Zorbay Küçük’ü ister istemez tesir altığında bıraktığı kanısı oluştu.

EURO 2020'DE SARI KART

İrfan Can-Siopis pozisyonunun benzeri, EURO 2020’deki İtalya-İngiltere finalinde yaşanmıştı. Penaltılarla İtalya’nın şampiyon olduğu finalde, maçın 90. dakikasında İtalyan futbolcu Jorginho ve İngiliz yıldız Jack Grealish arasında olmuştu. Yaşanan pozisyon sonrasında Hollandalı hakem Björn Kuipers, Jorginho’ya sarı kart göstermişti.

İŞTE O KARARLAR

Mete Kalkavan’ın daha önce orta hakem olarak görev yaptığı Konyaspor-Beşiktaş ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarındaki kararlarıyla, İrfan Can-Siopis arasındaki pozisyonlar dikkat çekti. 21 Aralık 2021’de oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında Konyasporlu Mpoku, Beşiktaş’tan Pjanic’in bileğine benzer şekilde basmış, Mete Kalkavan sarı kart vermişti. VAR burada devreye girmemişti. 28 Şubat 2022’de Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesinde de Kasımpaşa’dan Fall, Fenerbahçe’den Kim Min Jae’nin bacağına basmış ne VAR uyarısı olmuş ne de sarı kart çıkmıştı. Fakat Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR’da görevli olan Kalkavan, orta hakem Zorbay Küçük’ü İrfan Can-Siopis pozisyonun izlemeye çağırdı ve pozisyon kırmızı kartla sonuçlandı.

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