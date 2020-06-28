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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 13:44,

Fenerbahçe yönetimi son kararını verdi!

Yeni teknik direktör...

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"Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu yakın zamanda yanıt bulacak gibi duruyor.

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Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından titiz bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temas sağlamıştı.

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Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.

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Listede Türk teknik adamlar olarak Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Divan Kurulu'nda teknik direktörle ilgili olarak, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak...

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40-50 yaşları arası, Ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

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Fenerbahçe yönetimi radikal bir kararla kalan 8 hafta için göreve Tahir Karapınar'ı getirmişti.

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Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Blanc, Lucescu gibi birçok ismin konuşulduğu camiada geçici de olsa bu karar şaşkınlıkla karşılanmıştı.

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Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise "Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi hoca konusunda son kararını verdi. Sarı-Lacivertliler'in takımın başına getirmeyi planladığı ilk ismin dünyaca ünlü çalıştırıcı Manuel Pellegrini...

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Fenerbahçe’nin Şilili hocanın menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme yaparak, masaya oturacakları bildirildi.

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Eğer Pellegrini ile ortak noktada buluşulamazsa, Alanya’dan Erol Bulut’la el sıkışılacağı belirtildi.

15FENERBAHÇEDEN 1 AYDIR HABER ALAMADIM
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"FENERBAHÇE'DEN 1 AYDIR HABER ALAMADIM"

Nenad Bjelica’nın ise büyük ihtimalle hoca listesinden çıktığı konuşuluyor. Bjelica yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum.

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Birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç. Ancak kesin olan şey, Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Daha önce de söylediğim gibi hedefim beş büyük ligden biri ve stadyumların dolu olduğu, futbolun atmosferinin tadının çıkaracağım bir lig... Fenerbahçe, beş büyük ligden bir takım değil ama harika bir kulüp."

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