Fenerbahçe yönetimi son kararını verdi!

Birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç. Ancak kesin olan şey, Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Daha önce de söylediğim gibi hedefim beş büyük ligden biri ve stadyumların dolu olduğu, futbolun atmosferinin tadının çıkaracağım bir lig... Fenerbahçe, beş büyük ligden bir takım değil ama harika bir kulüp."