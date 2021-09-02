Son Dakika: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Bugün...

Diego Rossi’yi İstanbul’a getiren Fenerbahçe ’de artık gözler forvet transferine çevrildi. Birçok ismi gündemine alıp, görüşmeler yapan Sarı-Lacivertliler yine bir sürprize imza atmak istiyor...

Fanatik'in haberine göre; ağırlıklı olarak genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, golcü takviyesini de 20 yaşındaki Yuri Alberto ile yapmak için kolları sıvadı. Flamengo’lu Rodrigo Muniz’i yüksek bonservisi nedeniyle Fulham’a kaptıran Fenerbahçe, rotasını bu kez Internacional’in yıldızına çevirdi.

Oyuncuyla anlaşma tamam

Yönetim, genç futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadroya katmak için görüşmeleri sürdürüyor. Internacional’in önceliği 20 yaşındaki forveti bonservisiyle göndermek. Fenerbahçe, Kırmızı- Beyazlılar’ı ikna edip Yuri Alberto’yu bugün UEFA’ya bildirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler’in oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu nedenle Internacional ile el sıkışılması halinde genç golcü hemen İstanbul’a doğru yola çıkacak.

39 maçta 13 gol

Yıldız futbolcu, geçen sezon Santos’tan bedelsiz olarak Internacional’e transfer olmuştu. Yuri Alberto, bu sezon 39 resmi maça çıktı ve 13 kez fileleri sarstı. 20 yaşındaki golcü ayrıca Brezilya U23 Takımı’nda da 2 kez forma şansı buldu. Genç forvet, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

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