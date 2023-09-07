Son Dakika: Fenerbahçe, yeni 6 numarasını PSG'de buldu! Danilo Pereira iddiası...

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Fenerbahçe'deki 6 numara arayışları tüm hızıyla devam ederken gündeme Fransız devi PSG ile Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızları geldi. Sarı-Lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararını göre bu iki yıldızdan birisini kadrosuna katmaya çalışacak.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’nin orta sahadaki arayışı, defansif bir oyuncu üzerine. Listedeki tüm adaylar da buna göre belirlendi. Buna rağmen menajerlerden farklı öneriler de geliyor. Donny van de Beek, bu transfer döneminde de Manchester United’dan ayrılamadı. Kırmızı Şeytanlar’ın kadroda düşünmediği Hollandalı yıldızın Sarı Lacivertliler’e kiralık olarak teklif edildiği kaydedildi.

Van de Beek, ofansif yetenekleri daha güçlü olan, daha çok orta sahanın merkezinde ve forvet arkasında oynayan bir oyuncu. Bu açıdan bakıldığında, Fenerbahçe’nin kriterlerine uymuyor.

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Karar İsmail Kartal’ın

Yine de bu transferin gerçekleşmesini sağlayacak bir ihtimal var. İsmail Kartal, sezonun en önemli transferlerinden biri olan Fred’i orta sahanın merkezinde, hücuma da destek verecek şekilde kullanıyor. Ancak Sambacı, kariyerinin büyük bölümünde 6 numara olarak görev yaptı. Kartal, eğer Fred’i saha içinde biraz daha geriye çekerse, van de Beek transfer edilip onun şu anki rolünde oynayabilir. Bu nedenle 26 yaşındaki oyuncu için kararın tamamen İsmail Kartal’a bırakıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den PSG'nin yıldızına kanca

Rade Krunic olmadı. Al-Musrati ve Fabricio Diaz, 6 numara listesinin ilk sıralarına çıkarken Sarı-Lacivertliler, 15 Eylül’e kadar devam edecek olan transfer döneminde orta sahaya en iyi ismi almak için alternatif isim arayışına da girdi. Bunlardan birinin Danilo Pereira olduğu öne sürüldü ve yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin 6 numara transferleri listesindeki yerini aldı. 31 yaşındaki futbolcu, Manuel Ugarte’nin transferi sonrası 11’deki yerini kaybetti. Teknik direktör Luis Enrique, öğrencisini yedek başlatıp sonradan oyuna sokuyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıkan Portekizli yıldızın durumuyla ilgili PSG’den bilgi almak için harekete geçtiği kaydedildi.

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İlk teklif kiralık

Ali Koç ile PSG sahibi ElKhalifa’nın yakın ilişkileri bir avantaj olabilir. Ancak bu avantajı kullanabilmek için önce Luis Enrique’nin, Danilo’nun gidişine onay vermesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler bu nedenle Fransız ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı. Eğer olumlu yanıt gelirse, yapılacak teklifin tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması yönünde olması bekleniyor.