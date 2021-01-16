Son Dakika | Fenerbahçe ve Mesut Özil'den transfer paylaşımı! Resmi imzalar için geri sayım başladı
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Mesut Özil için ilk sinyali sosyal medya aracılığıyla verdi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımı yıldız futbolcu Mesut Özil, alıntılayıp sarı lacivertli emoji ile yanıtlarken bu paylaşım transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil transferinde de sona geldi.
Oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlayan, yarın ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmesi beklenen sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Gel gündüzle gece olalım..." sözlerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı transferin bittiği şeklinde yorumlanırken Mesut Özil'den de yanıt geldi.
🎶 Gel Gündüzle Gece Olalım... 🎶⏳— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 16, 2021
32 yaşındaki yıldız orta saha, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp sarı lacivert kalp ve kum saati emojisiyle yanıt verdi.
January 16, 2021
THE ATHLETIC: FESİH İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
The Athletic yazarı David Ornstein'in haberine göre; Mesut Özil sezon sonuna kadar Arsenal'dan yaklaşık 8 milyon euro kazanacaktı. Ancak iki taraf arasında erken fesih için anlaşma tamamlandı.
Mesut Özil, 5 Ekim'de bitecek olan transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala Arsenal'ın Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrolarından çıkarılmıştı. Yıldız futbolcu bu sebeple kalan kısa sürede başka takım bulamamış ve çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmişti.
FENERBAHÇE'YE GİDİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin Mesut Özil'le anlaşmaya vardığı ve yıldız futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam edeceği belirtildi.
DHA: İMZA İÇİN GELİYOR
DHA'nın haberine göre; Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul’a gelecek.
GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK
32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul’a davet etti.
ÖZEL UÇAKLA GELECEK
Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul’a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil’i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut'un İstanbul’da Çamlıca’da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.
SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI AÇIKLANDI
Bir başka ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise Fenerbahçe, Mesut Özil transferini 2 gün içerisinde tamamlayacak. Mesut ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıldız futbolcunun yıllık ücreti 5 milyon euro olacak.
ARSENAL İLE ANLAŞILDI
Sky Sports'ta yer alan haberde de Arsenal ile Mesut Özil'in sözleşme feshi için anlaşma sağladığı ve Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Mesut transferini açıklayacağı belirtildi.
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