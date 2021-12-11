Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yeniden karşı karşıya! Wahbi Khazri iddiası...

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UEFA Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan Galatasaray ile, grubunda üçüncü olarak Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe devre arası transfer çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe ve 16 puan geride olan Galatasaray'ın transferde yeniden karşı karşıya geleceği belirtildi.

Son yıllarda; Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Muriqi, İrfan Can Kahveci gibi futbolcuların transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin bu kez Fransa Ligue 1 ekibi St. Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi transfer etmek istediği Fransız basınınca iddia edildi.

30 yaşındaki Khazri bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 7 gol attı.