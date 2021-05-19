Son dakika haberler: Fenerbahçe Valentin Rosier transferi için Sporting ile temasa geçti! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin, Valentin Rosier transferi için Sporting ile temasa geçtiği belirtildi.

Sabah Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'in sosyal medyadan duyurduğu habere göre Fenerbahçe, Valentin Rosier için kulübü Sporting ile resmi temasa geçti.

Sarı-lacivertli yetkililer, Sporting'e başarılı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediklerini iletti. Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 24 yaşındaki Rosier, ligde çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı ve şampiyonlukta pay sahibi, oldu. Rosier kupada da iki gol attı.





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