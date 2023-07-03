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Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı!

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#Transfer#Umut Nayir#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 17:36

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından bir santrfor transferini daha bitiriyor! Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'dan Umut Nayir ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

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Edin Dzeko'yu transfer eden Fenerbahçe, Umut Nayir transferini de bitirmek üzere. Sarı-lacivertli kulüp, bonservisi Eyüpspor'da olan ve geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren milli golcü Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor'dan futbolcuyla görüşmek için izin alan Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geldi.

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EYÜPSPOR BAŞKANI ÖZKAYA, İLGİYİ DOĞRULAMIŞTI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, iki hafta önce yaptığı açıklamada Umut Nayir'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğunu ancak önceliğin Fenerbahçe'de olduğunu söylemişti.

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KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.

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Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı

DZEKO, BATSHUAYI, JOAO PEDRO, SERDAR DURSUN İLE REKABET EDECEK

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.

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#Transfer#Umut Nayir#Fenerbahçe

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