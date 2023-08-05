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Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildirdi! Transferler eklendi, 5 isim...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA#Maribor
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFAya kadroyu bildirdi Transferler eklendi, 5 isim...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 11:13

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu Maribor maçı oyuncu listesini açıkladı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Maribor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Becao, Miha Zajc, Mert Müldür, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz kadroya eklendi.

Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Alexander Djiku'nun dışında Emre Mor, Serdar Dursun ve Burak Kapacak da listede yer almadı.

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2 DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR

Fenerbahçe, karşılaşmanın başlamasına 24 saat kala oyuncu ekleme, silme ve değişiklik haklarını elinde bulunduruyor.

İşte bildirilen kadro

Son Dakika: Fenerbahçe, UEFAya kadroyu bildirdi Transferler eklendi, 5 isim...

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#Fenerbahçe#UEFA#Maribor

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