Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildirdi! Transferler eklendi, 5 isim...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Maribor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Becao, Miha Zajc, Mert Müldür, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz kadroya eklendi.

Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Alexander Djiku'nun dışında Emre Mor, Serdar Dursun ve Burak Kapacak da listede yer almadı.

2 DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR

Fenerbahçe, karşılaşmanın başlamasına 24 saat kala oyuncu ekleme, silme ve değişiklik haklarını elinde bulunduruyor.

İşte bildirilen kadro