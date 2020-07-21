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Haber Giriş: 21.07.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz teklif

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz teklif
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Fenerbahçe'nin genç sağ beki Murat Sağlam'a sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'a TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'dan transfer teklifi geldi.

TRT Spor'un haberine göre Menemenspor, genç sağ beki Fenerbahçe'den resmen istedi. Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.

İKNA TURUNA ÇIKACAKLAR

Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam’ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.

21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg’dan, Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlama sürpriz teklif

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