Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lazio, Vedat Muriqi'nin peşinde

Süper Lig'de son dönemde alınan sonuçlar sebebiyle Ersun Yanal ile yollarını ayırmak zorunda kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi dikkat çekmeye devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Lazio sportif direktörü Igli Tare'nin, teknik direktör Simeone Inzaghi'nin takımı için Vedat Muriqi'nin doğru adam olduğuna ikna olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Haberde 20 milyon Euro bonservis bedeli olan Vedat Muriqi'nin uzun boylu ve fiziksel olarak oldukça güçlü olduğu belirtilirken, bu yıl Fenerbahçe kadrosunda iyi sezon geçiren az sayıdaki isimlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar'dan oyuncunun İtalya'daki menajerlik görevini alan Gianni Losito ve Emanuele Curto'nun avukatı olan Francesca Alfieri de transfer iddialarını doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"VEDAT MURIQI'NİN ÖNCELİĞİ SERIE A"

"Vedat Muriqi, İtalya'da çeşitli üst düzey takımlardan ilgi görüyor ve bu durumdan oldukça memnun. Önceliği Serie A'da oynamak. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu burada oynayarak kanıtlamak istiyor."

Vedat Muriqi sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.