Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!
16 Haziran Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle