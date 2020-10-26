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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçını yöneten Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

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Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçını yöneten Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!
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Süper Lig'de Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ile Fransa'nın Rennes takımları arasında 28 Ekim 2020 Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

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Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçını yöneten Cüneyt Çakıra Şampiyonlar Liginde görev

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