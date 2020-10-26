Son Dakika | Fenerbahçe Trabzonspor maçını yöneten Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.



Mücadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...