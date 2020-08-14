Son Dakika | Fenerbahçe, Tomas Cardona ile anlaştı!

Transfer döneminin yıldızı Fenerahçe, bir imzaya daha hazırlanıyor. Las Palmas'tan Mauricio Lemos için her konuda anlaşmaya varan Kanarya'nın ikinci stoperi ise Tomas Cardona olacak.

Arjantin ekibi Godoy Cruz forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu sol ayaklı olması nedeniyle listesinin ilk sırasına yazan yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi olan Cardona'yı makul bir bedelle renklerine bağlamayı hedefliyor.

GENÇLİĞİ AVANTAJ

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı Lemos ve Arjantinli Cardona ile stoper hattını kurmak isterken, ana dillerinin İspanyolca olması nedeniyle de ikilinin uyum sorunu yaşamayacağı hesaplanıyor. Yönetim, Cardona'nın genç olması nedeniyle ileride satıp para da kazanabileceğini düşünüyor. Limit sorunu için ise Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin bitmesi bekleniyor.

TOMAS CARDONA KİMDİR?

Ocak 2018'de Godoy Cruz'a 325 bin Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki stoper, Arjantin dışında hiç forma giymedi. 1.88 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken Cardona, takımın sahada kaldığı sürenin yüzde 65'inde forma aldı. Godoy Cruz ile 71 maçta 6187 dakika süre alan oyuncu 5 gol attı, 2 asist yaptı.

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