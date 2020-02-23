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Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 22:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti iddiası

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Son Dakika | Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti iddiası
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 yenilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi. 

İHA'nın haberine göre derbi mağlubiyeti sonrası tecrübeli teknik direktör görevinden istifa etti.

Fenerbahçe taraftarları da maçın ardından Ersun Yanal için istifa tezahüratlarında bulunmuştu. Böylece Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona erdi...

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