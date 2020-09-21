Son Dakika | Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer itirafı!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının öncesinde transfer açıklamasında bulundu.
Erol Bulut, Hatayspor maçının öncesinde şöyle konuştu;
İki takım da galibiyetle başladı, bizim için deplasmanda kazanmak önemliydi. Bugün ilk maçımızı evimizde oynayacağız. Hedefimiz sadece galibiyet. Elimizden geleni yapacağız.
'GELECEK TRANSFERLER OLACAK'
İlk maçta hazır olmayan arkadaşlarımız vardı, yeni gelen arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Kafamızdaki 11'i kurmaya çalışıyoruz. Gelecek transferler de olacak. Hücum anlamında etkili olup, bol gol atmak istiyoruz.
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