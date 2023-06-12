Son Dakika: Fenerbahçe Ryan Kent transferini resmen açıkladı

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Fenerbahçe, İskoçya Premier Lig takımlarından Rangers'tan ayrılan Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

GALATASARAY MAÇI MESAJI

Kent, açıklamasında "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay Süper Kupa'yı kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan 1996 doğumlu kanat forvet oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Peki kimdir Ryan Kent?



Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

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Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Kanat oyuncusu olarak oynayan Ryan Kent, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oynadığı takımlarda çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak oynamıştır ayrıca ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor.

Özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte koşarak dripling yeteneğinin yanı sıra çalışma hızı ve orta yapma becerisiyle tanınmakta.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.

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Süper Kupa finalleri genellikle temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başlarında oynanıyor. Bu yıl da benzer tarihlerde oynanaması bekleniyor.