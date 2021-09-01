Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Lemos'un yeni takımı...
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz." denildi.
Öte yandan Beerschot'tan Sander Van Praet, Uruguaylı oyuncunun savunmanın kalbine tecrübe, güç ve kalite getireceğini söyledi. Praet, "Lemos savunmanın kalbine tecrübe, güç ve kalite getirecektir." şeklinde konuştu.
Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...