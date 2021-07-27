Son Dakika: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçının biletleri satışa çıkıyor! İşte Fenerbahçe - PEC Zwolle maçının bilet fiyatları...

Fenerbahçe, PEC Zwolle ile oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin bugün satışa çıkacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00'da Hollanda’nın PEC Zwolle takımı ile oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin satışı başlıyor.

27 Temmuz Salı günü saat 11.00 itibariyle Passolig üzerinden sadece Doğu ve Batı Tribünleri satışa açılacak olup, kale arkası tribünlerin bilet satışı olmayacaktır.

80 TL’den satışa sunulacak olan Fenerbahçe- PEC Zwolle karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan takip etmek isteyen taraftarlarımızın HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.