Son dakika: Fenerbahçe paylaştı! Mesut Özil...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Gaziantep'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde Mesut Özil takımla çalıştı. Mesut, ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edilirken, Nazım Sangare de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Futbol A takımı direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

MESUT ÖZİL TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, takımla çalışmalara başladı. Mesut Özil 4 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmış ve son 5 lig maçında forma giyememişti.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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