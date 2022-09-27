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Son Dakika: Fenerbahçe para basacak! Jorge Jesus raporu yönetime iletti...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Arda Güler
Son Dakika: Fenerbahçe para basacak Jorge Jesus raporu yönetime iletti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 08:39

Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe’nin başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla rüya gibi başladı. Avrupa’da ve Türkiye’de iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, üst üste aldığı iyi sonuçlarla da taraftarını memnun etti. Öte yandan Jorge Jesus’un oyuncu yetiştirme konusundaki becerisi, Fenerbahçe’nin genç yıldızlarına da sirayet etti. Sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcısının sayesinde yüksek bonservis gelirleriyle dikkat çeken satışlar yapabilir.

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Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklığının ardından takımın başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutları dağıttı.

İyi sonuçlar alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un oyunculara kattığı değere güveniliyor. Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, sezon sonu geldiğinde futbolcu satışlarından gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde, birçok genç ve potansiyelli futbolcunun, yüksek bonservis bedeliyle ayrılma olasılığı bulunuyor. Bruno Fernandes, Ruben Dias ve Darwin Nunez gibi isimleri dünya futboluna kazandıran Jesus'un varlığı da, bu olasılığı güçlendiriyor.

7 İSİMLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Sabah'ın haberine göre;Portekizli teknik adam, sarı lacivertli takımda değerini katlayacak isimlerle yakından ilgileniyor. Özellikle 7 ismin, Teknik Direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte potansiyelini yukarıya çıkarması bekleniyor.

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Sarı lacivertli takımda, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Attila Szalai, Rossi, Arda ve Crespo ön plana çıkan futbolcular. Öte yandan Jorge Jesus, yüksek potansiyele sahip futbolculardan önemli gelir elde edilebileceğini Fenerbahçe yönetimine bir raporla iletti.

Sarı lacivertli yönetimin bu planlamadan memnuniyet duyduğu öğrenildi. Ayrıca yaş ortalaması 25.9 olan Fenerbahçe'yi, birçok Avrupa devinin scout ekibi de yakından izliyor.

İŞTE O OYUNCULAR...

8-) MIGUEL CRESPO

Bonservis: 1,5 milyon euro

Piyasa değeri: 8 milyon Euro

7-) BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Bonservis: 500 bin euro

Piyasa değeri: 8 milyon euro

6-) DIEGO ROSSI

Bonservis: 5,5 milyon euro

Piyasa değeri: 14,5 milyon euro

5-) ATTILA SZALAI

Bonservis: 2,2 milyon euro

Piyasa değeri: 14 milyon euro

4-) FERDİ KADIOĞLU

Bonservis: 1,4 milyon euro

Piyasa değeri: 10,5 milyon euro

3-) ALTAY BAYINDIR

Bonservis: 1,5 milyon euro

Piyasa değeri: 15 milyon euro

2-) İSMAİL YÜKSEK

Bonservis: 65 bin euro

Piyasa değeri: 2,3 milyon euro

1-) ARDA GÜLER

Bonservis: 25 bin euro

Piyasa değeri: 9 milyon euro 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Arda Güler

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