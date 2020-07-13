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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, PAOK'ta oynayan Chuba Akpom'un transferi için görüşmelere başladı
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 20:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, PAOK'ta oynayan Chuba Akpom'un transferi için görüşmelere başladı

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Son Dakika | Fenerbahçe, PAOK'ta oynayan Chuba Akpom'un transferi için görüşmelere başladı
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Fenerbahçe PAOK forması giyen Chuba Akpom’un transferi için oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı.

TRTSpor'un haberine göre; Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren FenerbahçePAOK forması giyen Chuba Akpom’un transferi için oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Chuba Akpom kimdir?

Futbola Arsenal altyapısında başlayan Chuba Akpom, 24 yaşında ve forvet oyuncusudur. 2013 yılında A Takım'a yükselen Akpom 2018 yılına kadar birçok takımda kiralık olarak forma giydi. Akpom, 3 Ağustos 2018'den bu yana da 1 milyon Euro bonservisle geldiği PAOK'un formasını giyiyor.

Son Dakika | Fenerbahçe, PAOKta oynayan Chuba Akpomun transferi için görüşmelere başladı

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