Son Dakika | Fenerbahçe, PAOK'ta oynayan Chuba Akpom'un transferi için görüşmelere başladı

TRTSpor'un haberine göre; Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Chuba Akpom’un transferi için oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Chuba Akpom kimdir?

Futbola Arsenal altyapısında başlayan Chuba Akpom, 24 yaşında ve forvet oyuncusudur. 2013 yılında A Takım'a yükselen Akpom 2018 yılına kadar birçok takımda kiralık olarak forma giydi. Akpom, 3 Ağustos 2018'den bu yana da 1 milyon Euro bonservisle geldiği PAOK'un formasını giyiyor.

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