Son dakika: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferini açıkladı

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Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecek.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir." denildi.

HULL CITY DE AÇIKLADI!

Fenerbahçe'nin transferi duyurmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Ozan Tufan'ın için sarı lacivertliler ile anlaştıklarını açıkladı.

ÖZİL İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sezonun ilk yarısında Watford formasıyla yalnızca 7 Premier Lig maçına çıkan Ozan Tufan, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'ye geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu Watford formasını 9 resmi maçta giydi, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Fenerbahçe'de bir türlü tutunamayan Ozan Tufan, Premier Lig tecrübesinin ardından yeni bir başlangıç için yeniden Sarı-lacivertli takıma geri döndü ancak bu dönüşte de başarı sağlanamadı. Ozan Tufan ve Mesut Özil, 24 Mart günü yapılan resmi açıklamayla kadro dışı bırakıldı.