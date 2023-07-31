Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Müldür transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi, maaşı ve İstanbul'a geleceği tarih...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Mert Müldür'ü 3.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Sarı lacivertli ekip, yerli sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve ardından mukavele imzalamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mert Müldür bu akşam saat 23.45’te TK1876 sefer sayılı uçak ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda olacak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Sassuolo'dan ayrılmak isteyen Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yarışa girmişti. Yarışı kazanan Fenerbahçe oldu. Başarılı sağ bek, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, İtalyan ekibiyle toplamda 3 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de görev alan milli yıldız gol ya da asist katkısında bulunamadı.