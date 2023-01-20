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Son Dakika: Fenerbahçe, Bruma'nın sözleşmesini 'zorunlu' uzattı! İşte bonservis için ödenen rakam...

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#Fenerbahçe#Bruma#Fenerbahçe Bruma
Son Dakika: Fenerbahçe, Brumanın sözleşmesini zorunlu uzattı İşte bonservis için ödenen rakam...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 16:46

Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiralanan Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma Sarı-lacivertli takımın UEFA'ya ve TFF'ye verdiği listede yer almıyordu.

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Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV'den kiralanan Bruma'nın 4 milyon 250 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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SÖZLEŞME SÜRESİ DE BELLİ OLDU

PSV'den bonservisi alınan Bruma'nın Sarı-lacivertli kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.

Öte yandan PSV Eindhove Kulübü de, transferi "Bruma, sezon sonu geçerli olmak üzere zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralık gitmişti. Şimdi acil transfer olarak gerçekleşti." ifadeleriyle duyurdu.

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YALNIZCA 5 MAÇA ÇIKTI! UEFA VE TFF KADROSUNA ALINMADI

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma sezon başında iki Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve bir Süper Lig olmak üzere toplam 5 maça çıkmış, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye dahil edilmemişti.

Aynı dönemde hamstring sakatlığı da yaşayan Portekizli futbolcu daha sonra takımla çalışmalara başlasa da ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giyemedi.

RİZESPOR MAÇINDA KADROYA ALINDI AMA OYNAMADI

Bruma, dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı ancak 90 dakikada forma şansı bulamadı.

BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselse de beklenen çıkışı gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi ve bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol 4 asist üretti. Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yaptı. 28 yaşındaki Portekizli, Fenerbahçe'De çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.

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