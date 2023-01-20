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Son Dakika: Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçe İsmail Yüksekin sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 14:43

Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in sözleşmesini 4.5 yıl daha uzattığını resmi olarak duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncu İsmail Yüksek ile olan sözleşmesini 4.5 yıl daha uzattı.

İsmail Yüksek sezon başı performansıyla Jorge Jesus'un gözdesi olmuş, orta saha rotasyonunda kendisine yer bulmuştu.

Yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzün 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek’in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek.

İsmail Yüksek’e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, “Bizim için özel bir gün. Kendisini alt ligde keşfettiğimiz zaman pandemi dönemiydi. Dolayısıyla İsmail’in hak ettiği açıklamayı o gün yapamadık. O günden bugüne çok şey değişti. Kiralık gitti, maç ritmi kazandı, tempo kazandı ve Fenerbahçe’sine geri döndü. Fenerbahçe’deki bu sezonunda milli takım oyuncusu oldu ve golünü de attı. Sözleşmesi yenilendi. Çok güzel bir hikaye. Bu hikayede emeği geçen çok insan var. Gölcükspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için de duygusal bir transfer. Hikaye şu ana kadar güzel geldi daha da güzel olacağını ümit ediyoruz. Fenerbahçe’nin forma ağırlığını, anlamını ve tarihini bilen pırıl pırıl genç futbolcumuz. Allah futbolcu şansı versin.” dedi.

İmzanın ardından İsmail Yüksek ise, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim. “ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Transfer

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