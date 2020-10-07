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Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe istedi, Ankara Keçiörengücü aldı! Bilal Budak...

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Son dakika | Fenerbahçe istedi, Ankara Keçiörengücü aldı! Bilal Budak...
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Ankara Keçiörengücü, transfer sezonunun son gününde Süper Lig takımlarının da istediği genç yetenek Bilal Budak’ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını son güne kadar sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig takımının istediği, Manisaspor’un gelecek vadeden 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Bilal Budak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Son dakika | Fenerbahçe istedi, Ankara Keçiörengücü aldı Bilal Budak...

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