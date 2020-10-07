Son dakika | Fenerbahçe istedi, Ankara Keçiörengücü aldı! Bilal Budak...

Transfer çalışmalarını son güne kadar sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig takımının istediği, Manisaspor’un gelecek vadeden 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Bilal Budak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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