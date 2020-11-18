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Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Samatta'dan gol şov!

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Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Samatta'dan gol şov!
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, dar alanda oynanan çift kale maçta peş peşe sıraladığı golleriyle şov yaptı.

Geçen hafta boyunca tedavisi yapılan Mbwana Samatta, dün müthiş bir dönüş yaptı.

Yıldız futbolcu, dar alanda oynanan çift kale maçta peş peşe sıraladığı golleriyle şov yaptı. Fenerbahçe’de 11’de başladığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında iki kez fileleri sarsan Samatta sonraki dört karşılaşmada suskun kalmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği önünde bu suskunluğunu bozmaya kararlı. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçe idmanında Samattadan gol şov

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