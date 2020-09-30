Son dakika | Fenerbahçe, İbrahim Sissoko ve Marko Raguz transferi için düğmeye bastı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Transferin tartışmasız en flaş takımı olan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın ardından bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Sarı-Lacivertliler Fransa 2. Ligi'nde Niort forması giyen Fransız santrfor İbrahim Sissoko ile Avusturya'da Lask Linz'de oynayan Marko Raguz için menajerleri devreye sokmuş durumda.

İLK TERCİH SİSSOKO

Fenerbahçe'nin ilk tercihinin 25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Ibrahim Sissoko olduğu ifade ediliyor. Sissoko'nun piyasa değeri 2 milyon Euro civarında. Aynı şekilde Avusturyalı golcünün piyasa değeri 2 milyon Euro. İki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. (Takvim)

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!