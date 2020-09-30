Son dakika | Fenerbahçe, İbrahim Sissoko ve Marko Raguz transferi için düğmeye bastı
İkinci forvet transferi için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, Fransa 2. Ligi’nde Niort forması giyen Fransız santrfor İbrahim Sissoko ile Lask Linz’de oynayan Marko Raguz için menajerleri devreye soktu.
Transferin tartışmasız en flaş takımı olan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın ardından bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Sarı-Lacivertliler Fransa 2. Ligi'nde Niort forması giyen Fransız santrfor İbrahim Sissoko ile Avusturya'da Lask Linz'de oynayan Marko Raguz için menajerleri devreye sokmuş durumda.
İLK TERCİH SİSSOKO
Fenerbahçe'nin ilk tercihinin 25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Ibrahim Sissoko olduğu ifade ediliyor. Sissoko'nun piyasa değeri 2 milyon Euro civarında. Aynı şekilde Avusturyalı golcünün piyasa değeri 2 milyon Euro. İki oyuncu için görüşmeler devam ediyor. (Takvim)
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