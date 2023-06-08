Son Dakika: Fenerbahçe hocası Jorge Jesus için Portekiz'den yeni iddia! O maç her şeyi değiştirebilir

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Fenerbahçe, Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa Jorge Jesus ile de ulaşamadı. Portekizli teknik direktörün geleceği tartışma konusu olurken ortaya birçok iddia atıldı.



Son olarak Portekizli teknik direktörün, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla 2026 yılına kadar sözleşme imzalayıp senede 10 milyon Euro kazanabileceği konuşuluyor.

Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni hocası olursa, takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterme ihtimali var.

JESUS & AL HİLAL İDDİALARI

Fenerbahçe'nin hocasının, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği de iddialar arasında.



Jorge Jesus, Arap ekibine Haziran 2018 ile Ocak 2019 arasında hocalık yaptı ve kulübün beş ay sonra Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının temellerini attı.

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KUPADAKİ BAŞAKŞEHİR MAÇI HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR



A Bola'nın haberine göre ise; Jorge Jesus'a yakın bir kaynak, önümüzdeki Pazar günü Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin ardından her şeyin değişebileceğini bildirdi.

Portekizli hocanın sadece bu maça odaklandığı ve Fenerbahçe'de devam etme konusunda tecrübeli hocanın henüz kapılarını kapatmadığının altı çizildi.

Ligde Galatasaray derbisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Medipol Başakşehir karşılaşmalarıyla sezonu tamamlayacak olan Fenerbahçe’de taraftarların bu iki maçın sonuçları kadar merak ettiği diğer konu, teknik direktör Jorge Jesus’un durumu...

1- Portekizli hocayla gelecek sezon devam edilecek mi, edilmeyecek mi?

2- Yollar ayrıldığı takdirde yerine kim getirilecek?

3- Yeni teknik direktör yerli mi yoksa yabancı mı olacak?

İki taraf da yola devam edip etmeme konusunda henüz karar vermedi

Sezona sükseli skorlar ve herkes tarafından beğenilen futbolla başlasa da 2022 Dünya Kupası arasından sonra takımda yaşanan düşüşe engel olamayan ve sonuçta lig şampiyonluğunu kaybeden Jesus’un geleceği büyük ölçüde Galatasaray ve Başakşehir maçlarının sonuçlarına bağlı. 11 Haziran’da İzmir’de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra Jesus’la devam edip etmeme kararını açıklaması beklenen sarı lacivertli yönetimin bu konuda henüz net bir düşüncesi yok. Aynı şekilde Jesus’un da kalıp kalmama konusunda karararsız olduğu ve son 2 maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la konuştuktan sonra geleceğine karar vereceği öğrenildi.

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Sport Italia: Fenerbahçe Montella'ya transfer teklifinde bulundu

Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevi için en fazla konuşulan isim Vincenzo Montella. 2021 Eylül’ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor’da başarılı bir grafik çizmesinin yanında, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor. İtalyan medyasından Sport İtalia’nın “Fenerbahçe’den transfer teklifi aldı” diye yazdığı Montella’nın, gelecek sezon da göreve devam etmesini isteyen Adana Demirspor ile henüz sözleşme yenilememesi, ‘Jorge Jesus’un yerine geçecek’ iddiasını güçlendiriyor.

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Abdullah Avcı bu görev için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip

Kulislerde Vincenzo Montella’dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, BAŞAKŞEHİR ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı’nın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için gereken bilgi ve deneyime sahip olduğu düşüncesi hakim sarı lacivertli camiada. Jorge Jesus’un yerine geçebileceği konuşulan üçüncü isim ise Mircea Lucescu. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapan Dinamo Kiev’in Rumen hocası transferi zayıf bir ihtimal olsa da adaylar arasında bulunuyor.

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