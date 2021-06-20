Son dakika Fenerbahçe haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.

Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."

Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan'ın çıktığı iki maçın tamamında sahada kaldı ve rakiplerine zor anlar yaşattı.

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