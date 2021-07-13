Son Dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül ile yollarını ayırdı! Fotoğraf detayı, transfer...

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile yollarını resmen ayırdı.

Resmi açıklama şöyle;

Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Gökhan Gönül.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

GÖKHAN GÖNÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Gökhan Gönül de Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Açıklamada, 'Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na tüm kalbimle teşekkür ederim.' ifadeleri kullanıldı.

İşte Gökhan'ın sözleri:

Sevgili Fenerbahçe Ailem;

Sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum Çubuklu formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.

Aslında beni çok iyi tanıdığınızı ve anladığınızı düşünüyorum; sahada elinden geleni yapmaya çalışan, saha dışındaysa konuşmayı pek sevmeyen biri oldum. Bugüne kadar yaşadıklarımı, duygularımı, üzüntülerimi kendime sakladım. Bilmiyorum, belki de hata yaptım ama inanın ne benim için kolaydı ne de ailem için...

Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım.

Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi, keşke daha farklı bir son yazabilseydik...

Fenerbahçemizin Büyük Taraftarına;

Bu süre zarfında, Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim.

Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim.

Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile beni bağrınıza bastığınız o günleri asla unutmadım.

Hakkınızı helal edin...

Geçtiğimiz sezonu Çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan Başkanım Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen ve görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takıma inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim.

Sevgilerimle,

Gökhan Gönül ve Ailesi