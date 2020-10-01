Son dakika | Fenerbahçe, Giuliano ile masaya oturuyor | Transfer haberleri

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Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak, Senegalli golcü Papiss Cisse ile görüşmek üzere oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti.

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir başka isim de ortaya çıktı. Kanarya, eski yıldızıyla yeniden flörtte. Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile masaya oturacak. Geçtiğimiz günlerde de bu transfer gündeme gelmiş ancak Sambacı yıldızın bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmıştı.

FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Giuliano ve menajerinin Fenerbahçe ile görüştükten sonra transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı bildirildi. 30 yaşındaki 10 numara da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. Kariyerinde 414 maça çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu 109 gol aterken 80 asiste imza attı.

Giuliano, 2017 yılında Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu. (Takvim)

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