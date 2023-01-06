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Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

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#Fenerbahççe#Galatasaray#Hakemler
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 13:30

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında; dijital atama sisteminde bulunan bir müsabaka hakeminin 4 etap boyunca aynı takımların maçına atanmaması kriteri mevcut durumda 12 hakemin dinlendirilmeye alınmasından dolayı 2 etaba düşürülerek hakem atamaları yapıldı.

Buna göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

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Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

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#Fenerbahççe#Galatasaray#Hakemler

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