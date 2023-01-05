Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak!

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İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Galatasaray ile 8 Ocak Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ülker Stadyumu FENERBAHÇE Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:



-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.



-Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.



-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.