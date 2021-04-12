Son Dakika: Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: 'Büyük takım böyle olur'

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Oyuncularıma teşekkür ediyorum, her şeyden önce Kadıköy'de kazanmak güzel. Burada kazanmanın duygusunu futbolcuyken birçok kez yaşadık. Şimdi de hoca olarak yaşadığımız için mutluyum.

'HAYATTA EN BÜYÜK RİSK, RİSK ALMAMAKTIR'

İstediğimiz oyunu yansıttık diye düşünüyorum, çok sayıda pozisyona girdik. Başlangıçtaki enerjimiz Fenerbahçe'nin genlerine çok uygundu. Hayatta en büyük risk, risk almamaktır. Futbolcuyken de böyle düşünürdüm ben. İnandığım değerlerin arkasında devam edeceğim.

İlk yarıda kesinlikle gol atmamız gerekiyordu, yine bazı sıkıntılarımız var ama iştahımız çok iyiydi. 2-1'den sonraki oyun, hiç istemediğim bir oyun. Geliştirmemiz gereken yerler var, çalışmaya devam edeceğiz.

'BÜYÜK TAKIM BÖYLE OLUR, TOPU VERMEZ'

Daha çok topa sahip olan, daha çok bekleri çıkartan bir oyun oynamak istedik. Rakibimiz ligin en dar oynayan takımlarından birisiydi. Topa hakim olduk, onları koşturduk. Ne zaman onları koştursak oyunun hakimi biz olduk, ne zaman onlar bizi koşturduysa onların oldu. Büyük takım böyle olur, topu rakibe vermez.

Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45-70 arasındaki ilk şutu gol oldu. Futbol böyle bir şey işte, bazen ne kadar isteseniz de gol olmuyor.

Henüz 10 günde 3 resmi maça çıktık. Kaybetmemek önemli. Fenerbahçe'de her teknik direktör kazanmak için oynatır, ben de böyle oynatacağım. Emre hocanın oyunundan çok Fenerbahçe genlerine yakışır bir oyun oynatmak istiyorum.

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