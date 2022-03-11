Son dakika: Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan 777 milyon TL'lik tazminat davası!

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Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım ile birlikte 3 Temmuz şike sürecinin beraatle sonuçlanmasının ve Yargıtay'ın kararı onamasının ardından tazminat davalarını açtıklarını duyurdu.

3 Temmuz 2011’de başlatılan Şike Operasyonu, geçtiğimiz haftalarda Yargıtay’ın beraat kararlarını onamasıyla hukuken Fenerbahçe’nin zaferiyle noktalanmıştı. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının suçsuzluğunun kanıtlanması sonrasında, Aziz Yıldırım'dan tazminat hamlesi geldi.

Yaklaşık 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, haksız yere tutuklu kaldığı dönemle ilgili olarak maddi ve manevi tazminat davası açtı. Aziz Yıldırım'ın yakın dostu olan ve yönetimlerinde de birlikte çalıştığı avukat Şekip Mosturoğlu, Yıldırım'ın “Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti, sabırsızlıkla bekliyoruz" sözlerini alıntılayarak tazminat davası açtıklarını duyurdu.

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“707 MİLYON 741 BİN TL MADDİ VE 70 MİLYON TL MANEVİ”

Şekip Mosturoğlu, tazminat davasıyla ilgili şu ayrıntıları verdi:

“3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacaktır.”