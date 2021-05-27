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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Daniel Jorge Castellani dönemi

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Son Dakika: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Daniel Jorge Castellani dönemi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Daniel Jorge Castellani getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2012 ve 2013-2015 yıllarında da sarı-lacivertli takımının başantrenörlüğünü üstlenen Castellani ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 60 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı yönetiminde 2 lig ile birer CEV Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı aktarıldı.

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