Son Dakika | Fenerbahçe Enner Valencia transferinde sona geldi!

Meksika televizyonu TUDN’nin haberine göre; Enner Valencia Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Haberde Valencia için Fenerbahçe’nin bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Ekvadorlu oyuncunun imza atması için ise önce ailevi sorunlarını çözmesi gerektiği ifade edildi. Valencia’nın bir süre önce kız kardeşi kaçırılmıştı. 30 yaşındaki santrforun şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

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