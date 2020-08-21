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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Enner Valencia transferinde sona geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Enner Valencia transferinde sona geldi!

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Son Dakika | Fenerbahçe Enner Valencia transferinde sona geldi!
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Transferde oldukça hızlı ilerleyen Fenerbahçe'nin forvet hattı için Enner Valencia ile anlaştığı belirtildi.

Meksika televizyonu TUDN’nin haberine göre; Enner Valencia Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Haberde Valencia için Fenerbahçe’nin bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Ekvadorlu oyuncunun imza atması için ise önce ailevi sorunlarını çözmesi gerektiği ifade edildi. Valencia’nın bir süre önce kız kardeşi kaçırılmıştı. 30 yaşındaki santrforun şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

Son Dakika | Fenerbahçe Enner Valencia transferinde sona geldi

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